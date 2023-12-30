В новогодние праздники «Почта России» будет работать иначе. По информации пресс-службы «Почты...

В новогодние праздники «Почта России» будет работать иначе.По информации пресс-службы «Почты России», в воскресенье (31 декабря 2023 года) - выходной для всех отделений.Исключение — круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Они в этот день будут принимать клиентов до 21:00.1 января 2024 года — выходной для всех почтовых отделений в стране.2 января 2024 года во Владимирской области будут работать крупные почтовые отделения.3, 4, 5, 6 и 8 января 2024 года все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.Пресс-служба «Почты России» предупреждает жителей Владимирской области:«В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании».https://www.pochta.ru/offices