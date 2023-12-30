В новогодние праздники «Почта России» будет работать иначе.
По информации пресс-службы «Почты...
В новогодние праздники «Почта России» будет работать иначе.
По информации пресс-службы «Почты России», в воскресенье (31 декабря 2023 года) - выходной для всех отделений.
Исключение — круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Они в этот день будут принимать клиентов до 21:00.
1 января 2024 года — выходной для всех почтовых отделений в стране.
2 января 2024 года во Владимирской области будут работать крупные почтовые отделения.
3, 4, 5, 6 и 8 января 2024 года все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Пресс-служба «Почты России» предупреждает жителей Владимирской области:
«В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании».
https://www.pochta.ru/offices