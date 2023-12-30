В новом акушерском корпусе Гусь-Хрустальной ЦРБ на свет появилась первая новорожденная. Родильный...

В новом акушерском корпусе Гусь-Хрустальной ЦРБ на свет появилась первая новорожденная.Родильный дом открылся 25 декабря, сообщают в пресс-службе Минздрава Владимирской области. И в этот же день в 14:40 случились первые роды.«На свет появилась девочка весом 2 650 г. Жительница Гусь-Хрустального Виктория захотела рожать в своем родном городе. Для нее это третьи роды. В данный момент мама и дочка находятся в палате совместного пребывания и чувствуют себя хорошо. Руководство Гусь-Хрустальной ЦРБ поздравляет своих первых пациентов!» - информирует Минздрав.Напомним, акушерский корпус ЦРБ был введён в эксплуатацию ещё в 2020 году, но переезд в здание родильного дома пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В нём открыли ковидный госпиталь. После завершения пандемии были проведены все необходимые работы, чтобы в этих стенах появилось учреждение родовспоможения.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской областиФото: пресс-служба Правительства Владимирской областиВ данный момент мощность родильного дома Гусь-Хрустальной Центральной районной больницы - 33 койки:- родильное отделение - 7 коек, в том числе отделение новорожденных - 7 коек;- отделение патологии беременности - 6 коек;- гинекологическое отделение - 13 коек.Luma Pimentel, unsplash.comГлавное фото: https://t.me/depzdav33