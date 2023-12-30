В Суздале налажено круглосуточное дежурство хирургов-травматологов во время новогодних гуляний. По...

В Суздале налажено круглосуточное дежурство хирургов-травматологов во время новогодних гуляний.По подсчетам региональных властей только за новогодние и рождественские каникулы город посетят более 300 тысяч гостей.К такому наплыву людей готовятся государственные медицинские службы.Вице-губернатор Владимирской области Константин Баранов рассказал:«На праздники мы ожидаем огромного количества людей. Налажено круглосуточное дежурство травматологов-хирургов с обследованием — рентген, УЗИ и так далее. Усилены бригады скорой помощи с 24 декабря по 10 января. Высвобождены специализированные койки — мы сможем госпитализировать. Налажена связь с областным центром, то есть, можно читать рентгенографию на дистанте, если какой-то сложный снимок, дадут расшифровку. Соответственно, налажена маршрутизация, если сложные случаи, переломы, черепно-мозговые травмы — на госпитализацию в профильные учреждения города Владимира. Будет контроль замминистра за этой ситуацией...»Уточняется, что в экстренных случаях пациентов из Суздаля будут доставлять во Владимир.Фото: Архив ГТРК «Владимир»