«Где твои крылья, которые так нравились мне?» – необычная фотозона появилась в Юрьев-Польском на площади у Дворца культуры. Она представляет собой два расправленных крыла, украшенных

«Где твои крылья, которые так нравились мне?» – необычная фотозона появилась в Юрьев-Польском на площади у Дворца культуры. Она представляет собой два расправленных крыла, украшенных разноцветными гирляндами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Крылья стоят на подставке. Если встать посередине и сделать фотографию, крылья будут как будто за спиной модели. Местные жители уже начали