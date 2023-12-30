Владимирская область стала участницей федеральной программы «Школа мечты». Известно, что в 2022-м...

Владимирская область стала участницей федеральной программы «Школа мечты».Известно, что в 2022-м году в рамках федеральной программы капитального ремонта «Школа мечты» было отремонтировано свыше 1600 зданий. Любопытно, что проекты разрабатывают студенты ВУЗов.В 2023-м благодаря программе к 1 сентября удалось открыть 1 293 отремонтированные школы, а общее количество зданий достигло почти 3 тысяч.Это интересно!«Школа мечты» – общественно-просветительский проект развития и поддержки современной школьной образовательной среды в России в рамках реализации федеральной программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования». По итогам будет сформирован банк лучших студенческих решений для модернизации школьных пространств.Основной задачей направления является повышение качества капремонта за счёт вовлечения студентов вузов в подготовку эскизных дизайн-проектов.Предполагается, что будущие архитекторы и дизайнеры смогут лично контролировать реализацию проектов.В нашем регионе в качестве пилотного объекта выбрана средняя общеобразовательная школа №26 города Владимира.В реализации программы помогут студенты-архитекторы Владимирского госуниверситета, поясняют в пресс-службе Правительства Владимирской области.Основные задачи перед Новым годом обсудили на установочной встрече с участием представителей Министерства образования и молодёжной политики, кафедры архитектуры Института архитектуры, строительства и энергетики ВлГУ, учащиеся школы, их учителя и родители.На первом этапе развития инфраструктуры образовательного учреждения предлагается рассмотреть входную группу, спортивный зал, столовую и библиотеку.К следующей встрече студенты должны подготовить предложения по улучшению школьного пространства.«К 2026 году в рамках Программы будет капитально отремонтировано 7300 школ, - рассказала лидер проекта, председатель Комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко. - Важно, чтобы Программа помогла качественно перезагрузить школьные пространства, сделав школы современными, комфортными для детей и педагогов, а результаты проекта — зримыми и ощутимыми для всего общества. Важно в полном объеме использовать эту уникальную возможность. Когда президент запускал эту программу, он четко пояснил, что обновленные школы должны отвечать запросам и пожеланиям детей, педагогов и родителей. Именно эту задачу мы решаем в проекте «Школа мечты», объединяя для создания эскизных дизайн-проектов студентов соответствующих направлений и команды развития школ. Выяснилось, что не так много в стране в целом специалистов по современным школьным пространствам. С одной стороны, у школ большой запрос на дизайн-поддержку, с другой — у нас армия студентов, которым хочется заниматься реальным полезным делом».Фото: пресс- служба Правительства Владимирской области