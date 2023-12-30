Нежилой дом №47 на улице Разина загорелся в пятницу, 29 декабря, примерно в 20:18. Именно в это время спасатели получили сообщение о возгорании, сообщили «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС по

Нежилой дом №47 на улице Разина загорелся в пятницу, 29 декабря, примерно в 20:18. Именно в это время спасатели получили сообщение о возгорании, сообщили «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС по области. Огонь распространился на площадь 35 квадратных метров, пожар достаточно быстро удалось потушить. Для этого привлекался 21 спасатель. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за неосторожного обращения