Во Владимире закончен ремонт в «Детской школе искусств №4». Как информирует пресс-служба...

Во Владимире закончен ремонт в «Детской школе искусств №4».Как информирует пресс-служба прокуратуры Владимира, в свое время была проведена проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МБУДО «Детская школа искусств № 4».В результате выяснилось, что помещения школы находились в ужасном состоянии. Например, в художественных классах № 1 и № 2, кабинетах теории и фортепиано, хореографии, гитары и баяна, а также в рекреациях были следы многочисленных протечек.Температура воздуха в указанных помещениях вообще не соответствовала установленным санитарным нормативам.«В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с требованиями к администрации города выделить денежные средства для проведения ремонта помещений школы и крыши здания. Заявленные требования были удовлетворены в полном объеме. 27 июля 2023 года администрацией города Владимира образовательному учреждению выделено более 7 млн рублей на ремонт крыши и классов...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.В настоящее время (в канун новогодних праздников) сообщается, что все ремонтные работы, наконец, завершены.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области