Во Владимирской области автолюбители повстречали на трассе благородного оленя. Удивительным видео...

Во Владимирской области автолюбители повстречали на трассе благородного оленя.Удивительным видео поделилась жительница Коврова — Наталья Баранкова.- Вот такие чудеса встречаются в канут новогодних праздников! Ехали из Суздаля, и на нашем пути, по центру дороги оказался благородный олень с шикарными рогами! Мы глазам своим не поверили, даже развернулись убедится, что не показалось.Но при этом Наталья признается, что испуг всё равно присутствовал.- Испугались, конечно. Сначала думали, что это лось. Никак не ожидали увидеть оленя, тем более с такой шикарной «кроной»! Деревня Плясицино недалеко. Мы проехали это животное уже, объехали его, а потом развернулись посмотреть. Олень бежал по дороге, а потом умчался в заснеженный лес. Мы об этом сразу сообщили в администрацию Суздаля, отправили видео. Хотелось бы предупредить жителей Владимирской области — будьте аккуратны на автодорогах, трассах. Жалко будет, если оленя собьют.«Откуда он здесь - во Владимирской области?» - удивляется Наталья Баранкова.Напомним, по официальным данным региональной Госохотинспекции (в 2023 году) в нашем регионе насчитывалось: 1 980 благородных оленей.Это интересно!Для Владимирской области более характерно распространение пятнистых оленей — именно они преимущественно обитают в Суздальском районе. А вот благородные особи обычно встречаются в западных районах: Александровском, Киржачском, Кольчугинском, Собинском, Петушинском и Юрьев-Польском.Видео, фото: Наталья Баранкова, https://vk.com/ibarnatalia