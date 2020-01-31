Форвард питерского футбольного клуба Зенит Александр Кокорин, который очередной сбор проводит с игроками Зенита-2, выступающего в чемпионате ПФЛ, поделился мнением о своем будущем. Он подтвердил, что не собирается играть на правах аренды за ФК Сочи.

Форвард питерского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, который очередной сбор проводит с игроками "Зенита-2", выступающего в чемпионате ПФЛ, поделился мнением о своем будущем. Он подтвердил, что не собирается играть на правах аренды за ФК "Сочи"."У меня появится возможность уйти в аренду и кому-то что-то доказывать только тогда, когда в "Зените" скажут, что я не нужен, — цитирует нападающего телеканал "Звезда". – Сейчас мне сказали, что я еду на второй сбор с "Зенитом-2". Поэтому, когда будет официальная позиция клуба, тогда я и буду принимать решение".Как уже сообщали 33Live.RuRu, в середине января, когда Кокорин находился на сборе вместе с "Зенитом", представители "Сочи" объявили о его переходе на правах аренды до конца сезона. Позднее и отдельные руководители "Зенита" подтвердили арендный трансфер, но сам игрок и его агент заявили, что он не поедет в Краснодарский край.