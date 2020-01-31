В инфекционную больницу Благовещенска доставлены четыре человека, которые недавно прибыли из Китая, где контактировали с заболевшими новым коронавирусом 2019-nCoV. Один из них россиянин, трое - граждане КНР. Об этом сообщила корреспондент ВГТРК Елена Ерофеева в прямом эфире программы 60 минут.

В инфекционную больницу Благовещенска доставлены четыре человека, которые недавно прибыли из Китая, где контактировали с заболевшими новым коронавирусом 2019-nCoV. Один из них россиянин, трое — граждане КНР. Об этом сообщила корреспондент ВГТРК Елена Ерофеева в прямом эфире программы "60 минут".По ее словам, в клинике они пробудут минимум две недели. Если диагноз не подтвердится, то их отпустят домой. 1 февраля в Благовещенск должны привезти системы для определения коронавирусной инфекции. До сегодняшнего дня биоматериалы пациентов для выявления заболевания отправляли в Новосибирск.Ерофеева также подтвердила, что в ночь с 30 на 31 января по распоряжению правительства РФ движение по понтонному мосту, который соединяет китайский Хэйхэ и российский Благовещенск, было официально приостановлено."Шлагбаумы опущены, граница закрыта", — уточнила она.Как отметила Елена Ерофеева, на территории Амурской области есть три контрольно-пропускных пункта, на одном из которых "Благовещенск-Хэйхэ" действует безвизовый режим.По последним данным, 250 россиян сейчас находятся в китайском Хэйхэ, но будут предприняты все меры, чтобы граждане РФ в ближайшее время могли вернуться домой.В России появились первые заболевшие новым коронавирусом - два случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба зараженных — граждане Китая.