Матчем в Хабаровске между местным Амуром и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли лидера турнира со счетом 4:3 и приблизились к зоне плей-офф.

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли лидера турнира со счетом 4:3 и приблизились к зоне плей-офф.В составе победителей шайбами отметились Гинек Зогорна, Михал Йордан, Томаш Зогорна и Александр Кузнецов. У армейцев отличились Максим Шалунов, Антон Слепышев и Андрей Светлаков.Хабаровский клуб набрал 50 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА по-прежнему лидирует на Западе с 82 баллами.