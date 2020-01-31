По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве газа на заводе в Мценске, что в Орловской области. В больницу, по данным регионального управления МЧС, доставлены четверо пострадавших.

По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве газа на заводе в Мценске, что в Орловской области, передает ТАСС. В больницу, по данным регионального управления МЧС, доставлены четверо пострадавших.Взрыв прогремел около 10 часов утра 31 января на небольшом заводе по производству резиновых изделий. Мощный хлопок не привел к пожару, но в производственном помещении обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.Жертвами ЧП, по предварительным данным, стали четверо рабочих, еще четверо попали в больницу с различными травмами. О причинах трагедии информации пока не поступало.