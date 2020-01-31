Число погибших в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций в Мценске возросло до пяти - еще одна женщина скончалась после того, как ее извлекли из-под обрушившейся крыши. В больнице, по данным советника губернатора Орловской области, находятся трое пострадавших.

Число погибших в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций в Мценске возросло до пяти — еще одна женщина скончалась после того, как ее извлекли из-под обрушившейся крыши. В больнице, по данным советника губернатора Орловской области по СМИ Сергея Лежнева, находятся трое пострадавших.ЧП произошло около 10 часов утра 31 января на территории компании "МРК". По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого обрушилась кровля цеха на площади 200 квадратных метров. Первоначально сообщалось о трех жертвах и четверых пострадавших."На данный момент пять человек погибли в результате взрыва. Трое пострадали", — заявил Лежнев "Интерфаксу".Представители экстренных служб уточнили, что все погибшие и пострадавшие — граждане Турции.Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.