Антропологи отыскали самое раннее свидетельство пирсинга лица в Африке и второе по древности в мире. Массивные украшения по меньшей мере 12 тысяч лет назад носил олдувайский человек.

В 1913 году в ущелье Олдувай на севере Танзании были найдены окаменелые останки молодого мужчины, названного олдувайский гоминид, или олдувайский человек.Исследователи не раз возвращались к изучению его скелета. Было установлено, что возраст останков составляет от 20 до 12 тысяч лет.Кроме того, специалисты заметили странные повреждения зубов. Предполагалось, что "увечья" были получены из-за пережёвывания жёсткого растительного материала.Теперь же международная команда антропологов выдвинула новую версию. Изучив зубы и челюстную кость олдувайского гоминида, учёные заключили, что останки сохранили следы пирсинга. Это самый ранний пример подобной модификации тела людей, живших в Африке, и второй по древности в мире.По мнению учёных, характер износа зубов свидетельствует о том, что гоминид носил украшения в нижней губе и обеих щеках. Они-то и "выскабливали" зубную эмаль.Скорее всего, речь идёт о лабретах. Сегодня такие изделия состоят из штанги, шляпки и накрутки, которая может иметь различные формы.При этом отмечается, что украшения имели ширину по меньшей мере 2,5 сантиметра. Возможно, чтобы их вставить, потребовался большой разрез. Но вероятнее, что речь идёт о растягивании тканей. То есть изначально разрез был маленьким, но со временем увеличивался, превращаясь в "тоннель". Соответственно, "росли" и украшения.Учёным точно неизвестно, из какого материала были изготовлены лабреты. Предполагается, что это могла быть твёрдая древесина. Возможно, она разложилась с течением времени, или же украшение сняли с покойного после смерти.Определить значение этого пирсинга - тоже задача не из лёгких. До сих пор у специалистов не было данных о такой модификации тела среди людей, живших в Африке в позднем плейстоцене."Мы используем одежду, причёски, татуировки, пирсинг и многое другое, чтобы что-то сказать о том, как мы идентифицируем себя как личность и/или члена [определённой] группы. Пирсинг на лице и его украшения в древности действовали так же - как маркеры социальной идентичности", - полагает ведущий автор работы Джон Уиллман (John Willman) из Коимбрского университета.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" рассказывали об украшениях, которые десятки тысяч лет назад вставляли в нос австралийские аборигены. Кроме того, пирсинг в ушной раковине диаметром 7-11 миллиметров был найден у знаменитого ледяного человека Эци.Антропологи надеются, что в дальнейшем обнаружат больше подобных примеров и поймут, какое значение имели те или иные украшения для древних людей.Подробнее о новой работе рассказывается в статье, представленной в издании American Journal of Physical Anthropology.