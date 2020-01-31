Масштабное обрушение произошло в ходе работ по демонтажу конструкций спортивно-концертного комплекса Петербургский. В настоящее время известно, что один человек пропал без вести. Момент ЧП попал на видео.

СМИ обнародовали в Сети кадры ЧП, произошедшего в пятницу, 31 января, в Санкт-Петербурге.В настоящее время известно, что во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" обрушилась часть конструкций.Судя по записи, один из сварщиков, работавших на высоте, не успел запрыгнуть в люльку, где находился его коллега. Рабочий числится пропавшим без вести.На месте демонтируемого СКК должна появиться новая ледовая арена, которую планируется ввести в эксплуатацию к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Проект претендует на звание самого большого хоккейного стадиона в мире.