1 февраля с 14.00 по 16.30 по амурскому времени на КПП в Хэйхэ откроют транспортный коридор, по которому можно будет переправиться в Благовещенск.

1 февраля с 14.00 по 16.30 по амурскому времени на КПП в Хэйхэ откроют транспортный коридор, по которому можно будет переправиться в Благовещенск.Об этом заявил в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК в Приамурье Антон Сильвоник."Завтра будет вновь открыт временный транспортный коридор из Хэйхэ в Благовещенск. Планируется, что днем начнут принимать людей, которые желают вернуться на российский берег Амура", — сказал собкор.Он уточнил, что для более точного подсчета таких людей власти Амурской области открыли горячую линию."На нее уже обратилось 250 человек, которых планируют перевезти завтра. Но пункты пропуска готовы к тому, что желающий покинуть Хэйхэ и въехать в Благовещенск будет больше. Для этого будут созданы дополнительные рейсы", — заверил Сильвоник.В целом, по словам корреспондента, обстановка на российско-китайской границе спокойная."Новость о том, что граница с Поднебесной будет закрыта до начала весны, несколько успокоила людей", — сказал он.Также Сильвоник прокомментировал слухи об исчезновении в городе медицинских масок."Действительно, в нескольких аптечных сетях еще вчера маски заканчивались. Но были оперативно произведены закупки, и уже сегодня они появились вновь", — подчеркнул журналист.Он рассказал о новых слухах в Благовещенске, касающихся тающих запасов овощей, в большом количестве завозимых из Китая."Продуктовые сети подтверждают, что запасы овощей действительно уменьшаются, но их хватит еще надолго. А для решения возможной проблемы уже начата работа с другими поставщиками", — заверил Сильвоник.В заключение корреспондент дал комментарий относительно пестрящих в мировых СМИ статьях о появившейся "китайской ксенофобии", вызванной всеобщим страхом перед коронавирусом."Культурно-исторические связи между Россией и Китаем настолько крепки, что никакой ксенофобии в Благовещенске не отмечается", — констатировал Сильвоник.От заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае погибли 213 человек. Еще 9720 человек заразились. В связи с быстрым распространением заболевания за пределы Поднебесной ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию мирового значения. Москва закрыла российско-китайскую границу для предотвращения проникновения коронавируса через кордон. Это решение носит временный характер до 1 марта.