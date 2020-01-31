Злоумышленники приобретали сильнодействующие вещества в виде таблеток и жидкостей с целью их дальнейшего сбыта, после чего размещали информацию о продаже на различных интернет-сайтах...

Следственной частью Главного следственного управления направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере.Установлено, что один из фигурантов уголовного дела с помощью сети Интернет приобретал сильнодействующие вещества в виде таблеток и жидкостей с целью их дальнейшего сбыта, после чего размещал информацию о продаже на различных интернет-сайтах. Затем другой злоумышленник осуществлял пересылку почтовых отправлений с данными препаратами через отделения почтовой связи.При проведении оперативно-розыскных мероприятий в отделениях почтовой связи по различным адресам, а также в транспортных средствах злоумышленников и в жилище одного из них сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве обнаружили и изъяли вышеуказанные вещества. Общая масса изъятого составила свыше 35 килограммов.Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».К уголовной ответственности привлечены двое мужчин 26 и 30 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53