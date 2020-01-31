Глава SpaceX и основатель Tesla Илон Маск увлекся сочинением электронной музыки. Послушать его первый трек в этом жанре — Don∎t Doubt ur Vibe — можно на платформе SoundCloud

Глава SpaceX и основатель Tesla Илон Маск увлекся сочинением электронной музыки. Послушать его первый трек в этом жанре - Dont Doubt ur Vibe - можно на платформе SoundCloud.В честь нового хобби бизнесмен переименовал себя в твиттере, назвавшись E 'D' M (Electronic Dance Music - "электронная танцевальная музыка"). Маск также похвастался, что сам написал текст и исполнил вокальную партию.Dont Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0- E "D" M (@elonmusk) January 31, 2020Обложку сингла украшает футуристический электропикап Tesla Cybertruck, пролетающий на фоне Марса. Песню послушали почти 730 тысяч раз. Сам ли миллиардер решил заняться "электроникой", или на это сподвигла его подруга, певица Граймс, не уточняется.Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ- E "D" M (@elonmusk) January 31, 2020В прошлом Маск уже экспериментировал с музыкой. В 2019 году он записал рэп-композицию RIP Harambe памяти гориллы Харамбе, которую застрелили в зоопарке США в 2016 году.