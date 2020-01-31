Удовлетворенность россиян работой Почты России в 2019 году заметно выросла: люди отмечают сокращение времени доставки посылок и уменьшение очередей в отделениях, такой вывод делается в исследовании ВЦИОМ.

Удовлетворенность россиян работой "Почты России" в 2019 году заметно выросла: люди отмечают сокращение времени доставки посылок и уменьшение очередей в отделениях, такой вывод делается в исследовании ВЦИОМ.В минувшем году удовлетворенность качеством работы выросла на четыре процента – с 75% до 79%, а доля отметивших положительные изменения — с 48% до 54%.При этом, как отмечается в исследовании, позитивную динамику (сокращение очередей и сроков доставки посылок, улучшение обслуживания, повышение квалификации сотрудников, автоматизация процессов) отмечают молодежь (18-24) и люди со средним и высоким доходом.Доля тех, кого "безусловно не устраивает" работа "Почты России", фактически не изменилась – 5% россиян, сообщает РИА Новости.