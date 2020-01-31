В Кремле считают закрытой историю с помилованной израильтянкой Наамой Иссахар, которая была осуждена в России из-за наркотиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он сообщил, что главе государства доложат о ситуации с обвиненной в шпионаже Кариной Цуркан.

В Кремле считают закрытой историю с помилованной израильтянкой Наамой Иссахар, которая была осуждена в России из-за наркотиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эта история, которая завершилась хорошо, поэтому считаем эту тему закрытой", – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Официального представителя Кремля попросили прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил, что Иссахар не пересекала российскую границу. Журналистов интересовало, не противоречит ли эта оценка вердикту суда. Песков ответил на это, что глава государства "не оценивал позицию генпрокуратуры и суда"."Он просто констатировал, что пересечения границы не было. Именно об этом шла речь, это была не оценка", – подчеркнул Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что глава государства будет доложено и о ситуации с обвиняемой в шпионаже Кариной Цуркан. Ранее она посредством СМИ попросила президента вмешаться в ее дело."Безусловно, вмешательство президента в следственные действия невозможно, он это никогда не делает, – отметил Песков, комментируя эту ситуацию. – Тем не менее, наряду с другими сообщениями СМИ это все войдет в соответствующий дайджест и будет доложено президенту".Израильтянку Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив через Москву. В ее багаже обнаружили около 10 граммов гашиша. 11 октября суд признал Иссахар виновной в незаконном хранении и контрабанде наркотических средств. Ее приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима.К президенту РФ с просьбой о помиловании девушки обратились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и мать осужденной. Позже сама Наама Иссахар подала соответствующее прошение. Девушка была помилована и 30 января вышла на свободу.Что касается Карины Цуркан, то она была арестована в июне 2018 года. По словам адвоката, ее обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы, которой передала документ, касающийся деятельности российских энергетических компаний. Сама Цуркан не считает себя виновной. В одном из интервью она обратилась к Путину и попросила дать ей возможность доказать свою невиновность.