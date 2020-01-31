В Смоленской области чиновницу признали виновной в халатности, которая привела к изнасилованию и убийству ребенка в приемной семье. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, глава районного отдела образования Смоленской области получила два года лишения свободы условно.

В Смоленской области чиновницу признали виновной в халатности, которая привела к изнасилованию и убийству ребенка в приемной семье. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, глава районного отдела образования Смоленской области получила два года лишения свободы условно."Суд установил, что муниципальная служащая ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по защите прав четырех малолетних детей в возрасте от шести до десяти лет, – отметили в управлении. – В результате одна из девочек была изнасилована своим отчимом".Как сообщалось ранее, в январе 2018 года мать семейства уехала к родственникам в другой город, а ее муж надругался над семилетней приемной дочерью и затем убил девочку. Впоследствии мужчину приговорили к 23 годам колонии строгого режима, а детей, которых он воспитывал вместе с женой, отправили в социальные учреждения.Выяснилось, что до этого случая у супругов уже были усыновленные дети, однако с воспитанием они не справились: детей у них забрали.