На заводе в Мценске взорвался не газ, а скопившиеся в помещении пары лакокрасочных изделий, такую версию озвучили в управлении СКР по Орловской области. Последствия ЧП, в результате которого погибли пять граждан Турции, сняли на видео.

На заводе в Мценске взорвался не газ, а скопившиеся в помещении пары лакокрасочных изделий, такую версию озвучили в управлении СКР по Орловской области. Последствия ЧП, в результате которого погибли пять граждан Турции, сняли на видео.Взрыв прогремел около 10 часов утра в последний день января в ангаре площадью 80 квадратных метров, принадлежащем заводу "ЗПО", который производит металлические двери и окна. Пожара не последовало, но обрушилась крыша здания.Всего на предприятии трудятся около 80 человек, пятеро из них погибли, еще трое находятся в больнице. И погибшие, и пострадавшие — граждане Турции.Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлёкшего по неосторожности смерть двух или более лиц.