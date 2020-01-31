Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Эксперты похвалили Китай за меры по сдерживанию распространения заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Эксперты похвалили Китай за меры по сдерживанию распространения заболевания.16 специалистов, которые входят в комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, приняли решение об объявлении чрезвычайной ситуации не потому, что Китай не предпринял необходимые меры по остановке распространения нового коронавируса, напротив: как было отмечено на заключительной пресс-конференции в Женеве, Китай предпринял даже больше мер, чем можно было ожидать от любой другой страны. Китай, как было заявлено, установил новые стандарты борьбы с эпидемией."Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – Главная причина этого объявления — это не то, что происходит в Китае, а то, что происходит в других странах".Это шестой случай за последние десять лет, когда ВОЗ пошла на такие меры. Новый статус означает, что теперь все страны должны признать роль Всемирной организации здравоохранения как медиатора в борьбе с распространением эпидемии.Кроме того, все затронутые страны должны очень оперативно обмениваться всеми новыми данными об этом вирусе. А те, кто не затронут, должны мобилизовать все ресурсы для превентивных мер.Компании, которые занимаются разработкой вакцин, должны обмениваться своими научными разработками и новыми данными. Наконец, все финансовые доноры должны быть готовы к тому, что им придется увеличить вливания в борьбу с этим вирусом.