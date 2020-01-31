МВД по подозрению в совершении преступления задержало более 20 человек...

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили группу лиц, которые своими незаконными действиями причинили ущерб более чем 50 жителям Москвы пенсионного возраста. Как было установлено, злоумышленники под видом представителей газовой компании обходили квартиры и вводили пожилых граждан в заблуждение по поводу необходимости замены газовых бытовых плит и установки дополнительного оборудования. Для того чтобы не отпугнуть пенсионеров стоимостью предлагаемых услуг, которая в среднем составляла от 100 до 200 тысяч рублей, злоумышленники убеждали их в том, что после приобретения газового оборудования им положена денежная компенсация в размере 50 процентов от уплаченной суммы. Пострадавшие обратились в полицию, как только поняли, что это обман. По подозрению в противоправной деятельности оперативники задержали 21 участника группы в возрасте от 21 до 31 года.Установлено, что злоумышленники не имели соответствующих аттестационных документов, специальных навыков и профессиональных знаний для выполнения работ по установке газового оборудования и общались с потерпевшими по заранее подготовленной памятке. Сотрудники полиции провели обыски в квартирах подозреваемых в Москве и Московской области, в двух офисах, а также на складе. Изъято оборудование, денежные средства, мобильные телефоны, газовые плиты в количестве 300 штук, удостоверения сотрудников газовой службы, печати и документация, имеющая значение для следствия.Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве на данный момент возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ», –сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.