Защитник сборной Алжира Мехди Зеффан на правах свободного агента подписал с самарским футбольным клубом Крылья Советов контракт, рассчитанный на два года. В новом для себя клубе 27-летний игрок обороны будет выступать под номером 18.

Защитник сборной Алжира Мехди Зеффан на правах свободного агента подписал с самарским футбольным клубом "Крылья Советов" контракт, рассчитанный на два года. В новом для себя клубе 27-летний игрок обороны будет выступать под номером 18.Мехди – воспитанник французского "Лиона", за основной состав этого клуба Зеффан выступал с 2012 года. В 2015 году перешел в "Ренн", где играл до нынешнего лета. На счету Зеффана 15 матчей за сборную Алжира, в составе которой он в 2019 году стал обладателем золотых медалей Кубка африканских наций.Зеффан Мехди – первый новичок "Крыльев" в этом годуhttps://t.co/1xM8uEdrLR— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 30, 2020Напомним, "Крылья Советов" после 19 игр чемпионата России с 18 очками занимают 15-е место в турнирной таблице. Зеффан стал первым новичком самарцев в текущем году.