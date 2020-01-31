Дорожный рабочий попал в больницу после неудачной попытки пересечь проезжую часть. Судя по кадрам, сделанным регистратором очевидца, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, и не заметил приближающийся автомобиль.

Регистратор очевидца запечатлел аварию, произошедшую утром в пятницу, 31 января, на Родниковой улице в районе Солнцево в Западном административном округе столицы.Судя по кадрам, дорожный рабочий попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте. Он не заметил автомобиль на дальней от себя полосе, и был сбит легковушкой, водитель которой, в свою очередь, не видел пешехода за встречным транспортным средством.После удара пострадавший отлетел в сторону и ударился об машину, из которой велась съемка.Как утверждает свидетель ЧП, разместивший ролик в Сети, пострадавший был госпитализирован с многочисленными переломами.