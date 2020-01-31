Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков, об этом сообщил спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии.

Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков, об этом сообщил спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии.Массовый приезд боевиков, а также прибытие большого количества военного снаряжения, повышает напряженность в стране, а также сводит практически к нулю надежду на скорое завершение боевых действий в стране.Ситуацию в Ливии обсудили на очередном заседании Совбеза ООН. Постпред России при организации Василий Небензя подчеркнул, что наша страна поддерживает контакты со всеми сторонами ливийского конфликта и призывает их к отказу от силовых методов.Кроме того, Небензя выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях оружейного эмбарго."Выражаем обеспокоенность сообщениями о нарушении оружейного эмбарго и подчеркиваем необходимость прекратить подпитку конфликта конкурирующими внешними игроками. Незаконное распространение оружия в Ливии дестабилизирует обстановку в сфере безопасности как в самой стране, так и в Сахаро-Сахельском регионе", — заявил он.