Тайна перевала Чивруай уже много лет не дает покоя родственникам альпинистов, погибших в 1973 при загадочных обстоятельствах. 46 лет назад на Кольском полуострове обнаружили трупы десяти студентов Куйбышевского авиационного института: на лицах погибших застыла маска ужаса, а у некоторых тел отсутствовали глазные яблоки.

Тайна перевала Чивруай уже много лет не дает покоя родственникам альпинистов, погибших в 1973 при загадочных обстоятельствах. 46 лет назад на Кольском полуострове обнаружили трупы десяти студентов Куйбышевского авиационного института: на лицах погибших застыла маска ужаса, а у некоторых тел отсутствовали глазные яблоки.Следствие назвало причиной их гибели переохлаждение. Много лет в этой истории пытался разобраться двоюродный брат одного из погибших — Виктор Ворошилов. Он собирался вместе со съемочной группой Андрея Малахова отправиться на перевал, но за две недели до экспедиции Виктора убили в Нижнем Новгороде.Для местного населения перевал Чивруай является священным местом. Время от времени там происходят мистические происшествия. Были даже случаи помутнения рассудка у туристов. Вся история напоминает другую загадочную трагедию — гибель группы Дятлова."Это место силы, с которым необходимо делать настройку – нужно обязательно войти в энергетику этого края", – убеждена эзотерик Светлана Буренок. "Группа пошла туда вероломно. Зимой световой день короткий, а ночью повышается вибрация темных сил, другого мир", – отметила экстрасенс Альбина Селицкая. А жительница поселка Ловозеро Валентина Совкина верит в саамских шаманов – нойдов, которые могут и лечить людей, и быть проводниками в верхний и нижний миры.Вице-президент геодезического объединения Сергей Смирнов считает, что группа могла испытать на себе эффект мерячения, или попросту лишиться рассудка.А Юлия Вопсева, родившаяся на Кольском полуострове, верит, что долина, находящаяся рядом со скалой, проклята. В 1965 году там погибли четверо туристов, причину их смерти так и не установили. Волсева изучала архивные документы, из которых узнала, что в 1937 году Адольф Гитлер отправлял в эти места сотрудников организации "Аненербе" для изучения мистических явлений.Что обнаружила группа "Прямого эфира" на месте трагедии? Есть ли связь между расследованием Виктора Ворошилова и его убийством? В какие легенды верят местные жители? Все ответы – в "Прямом эфире с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия 1".