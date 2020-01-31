Пользователям следующей версии Windows разрешат удалять из системы две классические программы: простой графический редактор Paint и WordPad для работы с текстом

Пользователям следующей версии Windows разрешат удалять из системы две классические программы: простой графический редактор Paint и WordPad для работы с текстом. Такая возможность заложена в предфинальную сборку (19041) обновления 20H1, сообщает Windows Latest.Обе программы предустанавливаются в Windows уже очень давно. Paint появился еще в версии Windows 1.0, вышедшей в 1985 году, WordPad - в Windows 95. Ранее удалить или хотя бы отключить их было нельзя - появлялось сообщение об ошибке.Избавиться от Paint и WordPad можно будет в настройках Windows ("Панель управления" -> "Программы и компоненты" -> "Включение и отключение компонентов Windows"). После перезагрузки оба приложения исчезнут из поиска в меню "Пуск" и окна "Выполнить". Правда, много места на внутреннем хранилище это не освободит: Paint занимает всего 6,68 МБ, WordPad - 6,25 МБ.В 2017 году Microsoft занесла в список компонентов и дополнительных функций Windows Media Player. Но если медиапроигрыватель по умолчанию выключен, то графический и текстовый редакторы - активны.Выход Windows 10 20H1 ожидается к апрелю-маю. После него компания приступит к работе над обновлением 20H2, релиз которого состоится в октябре-ноябре.