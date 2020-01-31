Минобороны рассекретило пакет документов о проведении Ялтинской конференции. Их публикацию приурочили к 75-летию встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции. В феврале 1945 года, когда советские войска были уже почти в полусотне километров от Берлина, главы большой тройки обсуждали в Крыму послевоенное обустройство мира.

Минобороны рассекретило пакет документов о проведении Ялтинской конференции. Их публикацию приурочили к 75-летию встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции. В феврале 1945 года, когда советские войска были уже почти в полусотне километров от Берлина, главы "большой тройки" обсуждали в Крыму послевоенное обустройство мира.Эти фотографии за последние 75 лет видели от силы несколько сотен человек. Уникальные кадры, сделанные на встрече лидеров стран антигитлеровской коалиции в Крыму в январе 1945 года.Вот из только что приземлившегося на полуостров самолета по трапу спускается Уинстон Черчилль. А здесь представители трех держав: СССР, Великобритании и США салютуют во время исполнения гимнов. И таких исторических фотокарточек, рассекреченных из фондов Центрального архива Минобороны, больше полусотни."Фотографии действительно интересные, их раньше не было. Это и посещение американскими матросами достопримечательностей Крыма, и там беседы с советскими матросами. Но ключевым, наверное, остается для нас факт, что те руины, которые оставили после себя гитлеровцы, еще неплохо видны в 1945 году. И я думаю, что западные лидеры осознавали, через что пришлось пройти Советской армии и Советскому Союзу, и советскому человеку для того, чтобы эту победу получить, выстрадать ее и получить право участвовать в послевоенном мироустройстве", — говорит главный специалист научного отдела РВИО Никита Буранов.Переоценить значимость встречи невозможно. Именно в Ялте принимались основные решения о будущем освобожденных от фашистов территорий. Однако собрать союзников там, где чуть меньше года назад еще шли активные боевые действия, было не простой задачей. Нужны были беспрецедентные меры безопасности."Для усиления береговой обороны Ялта передислоцировать и установить в районе Симеиза 76-миллиметровую батарею 386-го отдельного Краснознаменного батальона морпехоты".Руководство СССР осознавало ответственность за безопасность руководителей стран союзниц. В рассекреченных документах указания, директивы и доклады, в которых подетально отражена подготовка к встрече. Подходы к полуострову защитили со всех сторон — с южного берега артиллерия, под контролем акватория Черного моря."Для предотвращения внезапного удара противника со стороны моря по району Главной базы организовать дальний морской дозор в составе двух ПЛ (подводных лодок)".Под защитой и воздушное пространство. С земли небо контролируют расчеты ПВО, в воздухе авиация."В сложившейся оперативной обстановке на Черноморском театре возможны налеты боевой авиации противника на наши аэродромы, корабли в ВМБ и порты южного побережья Крыма. Южная группа ВВС самостоятельно и во взаимодействии с группой войск ПВО КА не допускает налетов авиации противника на южные районы Крыма, уничтожает одиночные и группы самолетов днем и ночью методом перехвата, патрулирования в зонах и дежурством на земле всего боевого состава".Особое место в организации обороны занимала подготовка связи. Сети пришлось заново прокладывать не только на полуострове, но и до Москвы. Кроме того, была поставлена задача обеспечить радиосвязь с американским и английским флотом у берегов полуострова."Срывов управления связью за период подготовки и проведения конференции – не было".На десятках страниц ранее засекреченных документов можно узнать и о том, как для иностранцев организовывали экскурсии по кораблям, как не хватало парадной формы для торжества и даже продуктов и о многом другом.Теперь вся эта информация в свободном доступе на сайте Министерства обороны России. В ведомстве уверены, подобные документы помогут сохранить историческую правду о Великой Отечественной и Второй мировой войне. Кстати, уже в начале следующего месяца годовщина Ялтинской международной конференции. 75 лет одного из крупнейших международных совещаний военного времени.