В матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу Мирандес, выступающий во втором по силе дивизионе страны, обыграл на поле домашнего стадиона Мунисипаль де Андува команду Севилья со счетом 3:1.

В матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу "Мирандес", выступающий во втором по силе дивизионе страны, обыграл на поле домашнего стадиона "Мунисипаль де Андува" команду "Севилья" со счетом 3:1.У победителей дубль оформил Матеус (7-я, 30-я минуты) и единожды отличился Альваро Рей (85), а у гостей единственный мяч на заключительной минуте встречи забил Нолито.Таким образом, "Севилья" выбыла из борьбы за Кубок Испании, а "Мирандес" вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника "красные" узнают позднее.