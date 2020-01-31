Сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погоды ждать москвичам в начале февраля. По словам синоптика, температура резко понизится в первые недели месяца, сообщает ..

Сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погоды ждать москвичам в начале февраля. По словам синоптика, температура резко понизится в первые недели месяца, сообщает ТАСС."Во второй пятидневке февраля намечается понижение температуры, и похолодание может восприниматься <...> настоящим морозищем", – заявил Вильфанд. Синоптик добавил, что днем столбики термометров опустятся до -5, а ночью температура воздуха составит -5...-9, передает "".