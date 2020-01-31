В Якутии замерзли насмерть сразу двое родственников: сначала племянник, а затем его дядя, приехавший организовывать похороны.

В Якутии замерзли насмерть сразу двое родственников: сначала племянник, а затем его дядя, приехавший организовывать похороны.ЧП произошло в Амгинском районе республики. Двое односельчан сначала выпивали, а затем решили поехать на отдаленный участок, где находился крупный рогатый скот. Один из мужчин там работал, второй же не знал, что большую часть пути придется идти пешком. По дороге он начал замерзать и больше не мог передвигаться, однако его собутыльник из-за сильного опьянения не смог ему помочь. Бросив замерзавшего на улице, мужчина отправился за помощью на ближайшую ферму, но, когда добрался туда, почему-то никому не рассказал о случившемся. Утром тело замерзшего нашел местный коневод.Узнав о смерти племянника, в село из Якутска приехал его дядя, чтобы помочь организовать похороны. Из такси он вышел немного раньше, но до дома родственников не дошел. Позже его замерзшее тело нашли случайные прохожие.Возбуждено уголовное дело о "Причинении смерти по неосторожности". Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.