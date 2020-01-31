Сотрудниками полиции в Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой выдавали себя за представителей газовых служб и обманывали пенсионеров...

"Сотрудниками полиции в Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой выдавали себя за представителей газовых служб и обманывали пенсионеров.По имеющейся информации, злоумышленники под видом газовщиков обходили квартиры. Предъявив поддельные удостоверения работников организации «Газ-сервис», аферисты убеждали пенсионеров провести замену газовых бытовых плит и дополнительно установить газоанализаторы. Кроме того, они вводили пожилых людей в заблуждение, сообщая об утечках газа в их квартирах. Для устрашения демонстрировали фотографии, взятые из Интернета, с последствиями взрывов газа в других жилых домах.Необходимо отметить, что газовые плиты и оборудование приобретались соучастниками через Интернет за минимальную стоимость, а продавались по завышенным в несколько раз ценам, в среднем от 100 до 200 тысяч рублей. Для того чтобы не отпугнуть пенсионеров высокой стоимостью оборудования и предлагаемых услуг, подозреваемые сообщали клиентам, что за газовую плиту им будет выплачена 50-процентная компенсация, для получения которой нужно обратиться в МФЦ.Если же клиент мог внести только часть предоплаты, то злоумышленники забирали деньги и переставали выходить на связь. Оплата принималась только наличными денежными средствами.Полицейские установили, что фигуранты не имели соответствующих аттестационных документов, специальных навыков и профессиональных знаний для выполнения работ по установке газового оборудования и общались с гражданами по заранее подготовленной памятке. После того как пострадавшие понимали, что их обманули, они звонили на номер кол-центра, который оставляли злоумышленники. В свою очередь оператор обещал разобраться с претензией, после чего вносил номер телефона в черный список.От деятельности организованной группы пострадали более 50 жителей Москвы и Московской области. В день продавалось от тридцати до сорока единиц газового оборудования, а еженедельный криминальный доход превышал полтора миллиона рублей.По подозрению в противоправной деятельности задержан 21 человек, двое из которых ранее судимые.При обысках по местам проживания подозреваемых, в двух офисах, а также на складе изъяты денежные средства, мобильные телефоны, 300 газовых плит и различное оборудование. Кроме того, обнаружены удостоверения сотрудников газовой службы, печати и документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.Следователями УВД по СЗАО г. Москвы возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ.Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк