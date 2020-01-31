Тренер ногинского клуба боевых искусств Витязь Павел Муртазин сообщил о массовой потасовке, возникшей во время проведения турнира MMA в московском торговом центре.

Тренер ногинского клуба боевых искусств "Витязь" Павел Муртазин сообщил о массовой потасовке, возникшей во время проведения турнира MMA в московском торговом центре.Инцидент произошел 26 января во время проведения турнира "Колизей". По словам Павла, массовой драке предшествовало неспортивное поведение команд, провокации, споры с судьями. В такой атмосфере спортсменам было непросто дойти до клетки — их пихали и толкали. В секундантов летели бутылки.В драке принимали участие как бойцы, так и многочисленные болельщики, приехавшие из регионов России, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Армении и Азербайджана. Тренер ногинского клуба сообщил, что в потасовке его спортсменам рассекли голову, сломали нос и кисть, кроме того был похищен телефон.Также Павел поделился своим возмущением и сказал, что все эти беспорядки совершали конкретные люди, которые должны быть наказаны.Американский репортер Джордан Брин, занимающийся базой данных на сайте Sherdog.com, предоставляющим данные о бойцах MMA, пожаловался изданию The Athletic на письма из России с угрозами за обновление статистики боев."Россия — чертова банановая республика", — выругался Джордан и рассказал, что как-то раз получил письмо, отправленное с адреса государственного департамента, в котором говорилось, что если на сайте не будут изменены результаты боя, то его найдут и убьют.