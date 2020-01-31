Подделки не пройдут. Барабинская транспортная прокуратура закрыла сайты с липовыми дипломами. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск.

Подделки не пройдут. Барабинская транспортная прокуратура закрыла сайты с "липовыми" дипломами. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".Выяснилось, что в интернете можно было беспрепятственно приобрести поддельные документы о получении образования в железнодорожной отрасли. Причем, естественно, проходить обучение по специальности необходимости не было. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, электронные ресурсы распространяли подделки на территории всей Новосибирской области.В соответствии с законами РФ, сайты, распространяющие запрещенную информацию, подлежат закрытию. Иски, направленные в суд Барабинской транспортной прокуратурой, полностью удовлетворены. По информации, полученной в пресс-службе ведомства, теперь Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций внесет сайты в соответствующий список и заблокирует содержащуюся на них информацию.