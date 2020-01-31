На Урале ввели в эксплуатацию инновационный комплекс термической обработки труб. Он построен с применением зеленых технологий и включает очистные сооружения с оборотным циклом водоснабжения.

На Урале ввели в эксплуатацию инновационный комплекс термической обработки труб. Он построен с применением зеленых технологий и включает очистные сооружения с оборотным циклом водоснабжения.С запуском нового производства на Северском трубном заводе создано еще 110 рабочих мест. Общие инвестиции в проект составили около 5,5 млрд рублей."Улучшается качество и открываются широкие перспективы. Продукция завода отвечает на запросы самых требовательных заказчиков. Закончен процесс модернизации всего зала. Будут и дальнейшие инвестиции", — говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев."Мы на сегодняшний день занимаемся не только переквалификацией людей, но и создаем условия для нормальной работы за пределами завода, — говорит председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. – Это прекрасный пример моногорода. За последние 10 лет мы построили порядка 100 тысяч квадратных метров жилья".