В Тольятти стая бродячих собак набросилась на ребенка. случившегося появилась в социальных сетях. В ролике можно увидеть, как животные подбегают к мальчику, который играет на детской ..

В Тольятти стая бродячих собак набросилась на ребенка. случившегося появилась в социальных сетях.В ролике можно увидеть, как животные подбегают к мальчику, который играет на детской площадке. Собаки пытаются атаковать ребенка, но он успевает вовремя скрыться за припаркованными машинами и зайти в подъезд, передает .