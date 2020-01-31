Коллега женщины, которая в пятницу, 30 января, угрожала взорвать самолет, рассказал о террористке. По словам Александра Скрипченко, он не может поверить в правдивость данной ситуации.

Коллега женщины, которая в пятницу, 30 января, угрожала взорвать самолет, рассказал о "террористке". По словам Александра Скрипченко, он не может поверить в правдивость данной ситуации.Мужчина рассказал, что работал с Антониной Полодиянцевой на одной швейной фабрике в Евпатории. Пять месяцев назад она уволилась и уехала на заработки в Москву. Кем работала женщине в столице, Скрипченко не знает, поскольку она никому ничего не рассказывала.Мужчина рассказал, что у Антонины две взрослые дочки, а мужа не было, сообщает "Вечерняя Москва".По словам экс-коллеги, он не замечал ничего странного в Полодиянцевой. Скрипченко утверждает, что женщина не курила и не пила даже на корпоративах, поскольку всегда была за рулем. "Просто не могу поверить, что это она", — отметил коллега. Александр отметил, что кто-то ему написал о якобы психотропных препаратах, которые употребляла Антонина, но мужчина считает подобную информацию "полной чушью".Скрипченко рассказал, что Полодиянцева очень спокойная, хорошая и веселая девчонка, которая не конфликтовала и была очень идейной. Женщина сама организовывала все праздники и мероприятия. Кроме того, за ней не замечалось перепадов настроения и чего-либо подозрительного.Как сообщают некоторые СМИ, женщина якобы перенервничала и потому устроила конфликт. Полодиянцева боялась летать и потому могла переусердствовать с корвалолом.В пятницу самолет, совершавший рейс Симферополь – Москва совершил экстренную посадку, поскольку одна из пассажирок угрожала взорвать воздушное судно. Очевидцы отметили, что от женщины пахло спиртным. Полодиянцевой предстоит пройти токсикологическую и психологическую экспертизы.