Считаные дни остались до премьеры второго сезона шоу Ну-ка, все вместе!. Проект, зажигающий новые звезды на эстраде, стартует на канале Россия 1 уже в воскресенье, 2 февраля, в 17.50. Участники со всего мира, голоса с уникальными диапазонами и неожиданные сюрпризы для зрителей. Смотреть обязательно!

Считаные дни остались до премьеры второго сезона шоу "Ну-ка, все вместе!". Проект, зажигающий новые звезды на эстраде, стартует на канале "Россия 1" уже в воскресенье, 2 февраля, в 17.50. Участники со всего мира, голоса с уникальными диапазонами и неожиданные сюрпризы для зрителей. Смотреть обязательно!На сцене только новые имена, а в жюри любимые миллионами зрителей артисты. И все это в новом сезоне проекта "Ну-ка все вместе!"."Я безумно счастлив, что я вновь предводитель этой Сотни, — говорит председатель профессионального жюри Сергей Лазарев. — Порядка сорока человек новых, мы притираемся, присматриваемся друг к другу"."Вот где-то там я нахожусь. Оцениваем всех адекватно", — вносит образности в сюжет программы и показывает свое место на стене певец Алексей Глызин.Алексей Глызин нечастый гость на телевидении. Но стать членом сотни музыкальных экспертов этого шоу согласился, не раздумывая, ведь на проекте ищут неизвестные большой публике таланты. И география поисков в новом сезоне — весь мир!"Обязательно, чтобы эти люди были лучше предыдущих, — предъявляет главное свое требование к конкурсантам заслуженный артист России Алексей Глызин. — Это сложно, но тем не менее, планку надо повышать"."Ну-ка, все вместе!" — это проект, где невозможно никого подкупить. Начинающим артистам можно только подпевать. Создателям уникального проекта нечего скрывать: и перед премьерой нового сезона они пригласили на съемочную площадку музыкальных критиков, журналистов и блогеров."Микрофон! – требуют журналисты. — Мы хотим проверить, действительно ли члены жюри, артисты и приглашенные гости поют живьем, помогая исполнителям".Так работает самое объективное музыкальное телешоу изнутри."Я нажимаю на кнопку, и я понимаю, что за меня никто не нажмет, поэтому объективность действительно есть. И все зависит конкретно от твоего выбора. Если человек талантливый, то за него пойдет не только сотня, но и целая армия", — уверен ведущий шоу "Красавцы" на Love Radio Александр Соколов.А в первом эфире Диана Арбенина на себе проверит, что чувствуют участники, выступая лицом к лицу с целой стеной жюри. И возможно ли заставить эту сотню подняться?"Можно поднять сотню, можно поднять 200 тысяч. Я поднимала, я знаю!" – заверяет "ночная снайперша" Диана Арбенина.Зрители снова встретятся с теми, кому удалось набрать максимальное количество голосов в первом сезоне шоу. Музыканты, за которых болела вся страна, теперь сами стали экспертами в сотне."Очень волнительно, потому что чувствуешь ответственность за участника, который не прошел. И ты чувствуешь вину, что не встал, и ему, не хватило одного балла. Так что, как по мне, так лучше выступать", — отмечают участники.Победитель нового сезона станет настоящей звездой. Кроме миллиона рублей он сможет записать свою собственную песню и получит ротацию на радио и телевидении, сможет выступить с ней на большом музыкальном фестивале.Все шесть ярусов грандиозных декораций шоу "Ну-ка, все вместе!" уже заполняют звездные эксперты. Скоро на эту сцену выйдут первые участники, и звездная сотня начнет голосовать.Искать новых звезд на телеканале "Россия 1" начнут уже в это воскресение, 2 февраля, в 17.50. Не пропустите премьерный выпуск нового сезона шоу и не забывайте подпевать все вместе.