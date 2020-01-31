Стал известен состав жюри Международного конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина.

Стал известен состав жюри Международного конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина.В этот раз работы претендентов на победу будут оценивать Жером Сессини (фотограф агентства репортажной фотографии Magnum Photos), Хлоэ Коулман (фоторедактор газеты Washington Post), Димитрий Бек (фотодиректор журнала и галереи Polka), Хариш Тиаги и Сергей Ильиницкий (фотографы агентства EPA), Мутсуко Ота (руководитель концептуального проекта IMA), Давиде Монтелеоне (фотограф издания National Geographic)."Россия и ее ближайшие соседи всегда были одним из наиболее интересных для меня регионов. Эти страны меня завораживают. Для меня участие в жюри конкурса — это отличная возможность больше узнать о современных российских фотографах", — отметил Димитри Бек, фотодиректор журнала Polka (Франция).В свою очередь, главный фотограф Европейского пресс-фотоагентства EPA Хариш Тиаги отметил, что конкурс очень важен тем, что дает старт начинающим фотографам."Фотография молодых фотожурналистов часто идеалистична и наивна, авторы талантливы, полны энергии и не боятся рисковать ради важного, на их взгляд, кадра. Мне, как члену жюри конкурса, важно разглядеть эту наивность и талант в присланных работах", — поделился своим мнением фотограф Европейского пресс-фотоагентства EPA Сергей Ильницкий.В 2020 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях: "Главные новости", "Спoрт", "Мoя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях — "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ продлится до 29 февраля на сайте конкурса.Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей. За первое, второе и третье место в каждой номинации лауреаты получат 125 тысяч, 100 тысяч и 75 тысяч рублей соответственно.