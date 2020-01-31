В полицию обратился житель столицы. Потерпевший сообщил о том, что в сети Интернет увидел объявление о продаже своей квартиры на улице 1-я Машиностроения стоимостью около 25 миллионов рублей...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии задержаны двое мужчин по подозрению в совершении мошенничества.В полицию обратился житель столицы. Потерпевший сообщил о том, что в сети Интернет увидел объявление о продаже своей квартиры на улице 1-я Машиностроения стоимостью около 25 миллионов рублей.Полицейские установили, что злоумышленники, используя подложный договор купли-продажи, зарегистрировали данную недвижимость на подставное лицо. Затем они обратились к услугам риелторского агентства для ее реализации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в отделении банка на Волоколамском шоссе при передаче денежных средств за продажу квартиры задержаны двое мужчин. С места происшествия изъят фиктивный договор купли-продажи.Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк