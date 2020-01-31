Шесть пассажиров маршрутки и предполагаемый виновник аварии получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения трех транспортных средств в Иванове. Полицейские опубликовали запись с регистратора автомобиля, спровоцировавшего ДТП.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Ивановской области обнародовала кадры с регистратора, запечатлевшего момент аварии, произошедшей в минувшую четверг, 30 января, на улице Куконковых в Иванове.По данным правоохранителей, 48-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Renault Duster, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой и легковушкой Chevrolet Aveo.В результате инцидента пострадали семь человек: сам предполагаемый виновник аварии и шесть пассажиров маршрутки.В полиции пока не уточняют, что могло стать причиной неоднозначного маневра, спровоцировавшего инцидент.