Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке. Его рассмотрит внеочередная сессия горсовета. Об этом рассказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке. Его рассмотрит внеочередная сессия горсовета. Об этом рассказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.По его словам, кроме написанного заявления об отставке, Хужина выполнит любое распоряжение главы республики Крым. На понедельник, 3 февраля, назначена внеочередная сессия. На ней рассмотрят заявление чиновницы, а также избрание заместителя председателя горсовета.Ефим Фикс рассказал, что слова Хужиной об отзыве заявления могут быть продиктованы ее эмоциями, сообщает РИА Новости.Скандал вокруг поздравления участников блокады в Керчи связан с отсутствием внутренней и внешней культуры у чиновников. С соответствующим заявлением выступил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По его словам, культурные люди, которые приходят в гости, снимают верхнюю одежду и обувь. Затем чиновникам необходимо понимать, к кому они идут. Иоффе считает, что ветеранам можно подарить и булку, и пирог, и наградить медалью, но главным для них являются проблемы, с которыми они живут.Глава общественной палаты Крыма считает, что данная акция была сделана формально. Кроме того, чиновницы решили пропиариться, выложив соответствующие фотографии в соцсетях. По мнению Иоффе, это показатель отсутствия обычной человеческой культуры, не говоря уже о культуре госслужащего. Политик считает, что данная ситуация должна стать хорошим уроком для других чиновников.Такого же мнения о скандальной ситуации первый заместитель секретаря Крымского регионального отделения партии "Единая Россия", член Совета Федерации от региона Сергей Цеков. По его словам, чиновники зачерствели и понимают свои обязанности формально. У них нет глубокого уважения к ветеранам и блокадникам. Цеков считает, что в данном случае воспитательными мерами могут быть жесткие решения относительно этой ситуации. Без наказания подобное пройти не должно. Отставку чиновниц необходимо принять. Кроме того, Сергей Цеков не уверен в том, могут ли быть виновники ситуации членами партии "Единая Россия".Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил мотивы своего решения об увольнении должностных лиц в горсовете Керчи. По его словам, он понимает, что в действиях чиновниц не было злого умысла. При этом Аксенов считает случившееся глупостью, за которую увольняют. Политик не понимает, как можно зайти в дом в обуви и верхней одежде.27 января делегация горсовета во главе с Хужиной посетила ветеранов и вручила им медали, цветы, а также караимские пироги, которые на фото выглядели как обычные белые батоны. Пользователи соцсети возмутились данным явлением. Кроме того, на опубликованных Хужиной снимках видно, что чиновницы даже не сняли шубы.