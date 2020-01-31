Несколько фотографов-любителей из Финляндии запечатлели новую форму полярного сияния, которую учёные не смогли отнести ни к одной из существующих категорий.

Несколько фотографов-любителей из Финляндии запечатлели новую форму полярного сияния, которую учёные не смогли отнести ни к одной из существующих категорий.Необычное свечение назвали "дюнами". Недавно специалисты нашли объяснение тому, как формируется это явление и, каким образом оно связано с активностью Солнца и движением потоков ионов в атмосфере Земли.Полярные сияния являются результатом взаимодействия солнечного ветра и атмосферы Земли. Заряженные частицы, испускаемые Солнцем, воздействуют на атомы в ионосфере Земли. Из-за этого атомы излучают свет.Как правило, сияние приобретает одну из трёх форм: дуг, полос или столбов. Иногда оно наблюдается в виде короны. Однако явление, запечатлённое в 2018 году, не подпадало ни под одну из общепринятых категорий.На эти фотографии обратила внимание профессор Хельсинкского университета Минна Палмрот (Minna Palmroth). В 2018 году женщина работала над своей книгой, которую писала для людей, наблюдающих полярные сияния. В ней были собраны тысячи снимков этого природного явления, сделанных фотографами-любителями, с которыми она общалась в тематическом сообществе в "Фейсбуке".Занимаясь классификацией изображений, Палмрот заметила, что форма некоторых узоров полярного сияния не укладывается в существующие категории. Исследовательница отложила такие снимки, чтобы разобраться с ними позже.После публикации книги профессору продолжили присылать фото с изображением всё той же формы свечения. Группа учёных описала её как "зеленоватый и ровный волнообразный узор, напоминающий слоистые облака или дюны на песчаном пляже".Что интересно, это явление было запечатлено в одно и то же время в двух местах в Финляндии, причём на обоих снимках наблюдались одни и те же узоры полярного сияния. Один из авторов последовавшего исследования Максим Грандин (Maxime Grandin) определил координаты звёзд, которые были также хорошо видны на присланных снимках. В этом ему помогла астрономическая программа Stellarium. Расчёты позволили использовать светила в качестве точек отсчёта при определении высоты и протяжённости полярного сияния.Оказалось, что все "дюны" формировались на относительно небольшой высоте: около 100 километров, то есть в верхней части мезосферы.По признанию Палмрот, именно эти высоты крайне сложны для изучения со спутников. По этой причине полосу от 80 до 120 километров над Землёй сами учёные часто именуют "игноросферой". И именно там были обнаружены "дюны".Всё это заставило учёных фактически создать новые научные методы на стыке атмосферных и космических исследований.Специалисты стали отслеживать условия, которые сопровождают появление "дюн" в небе. В итоге они пришли к выводу, что разная яркость сияния внутри "дюн" определяется либо волнами частиц, которые приходят из космоса, либо вариациями в плотности атомов кислорода, которые попадают под эту бомбардировку.Также финские специалисты определили, как на плотность атомов кислорода влияют волны разной длины, путешествующие в атмосфере в разных направлениях.Научная статья по итогам исследования вышла в журнале AGU Advances.К слову, авторы проекта "ВестиНаука" рассказывали о другом виде сияния, обнаруженном любителями. Также мы писали о том, почему полярные сияния Земли отличаются на севере и юге. Говорили мы и о другом необычном природном явлении - "сиянии сотни лун".