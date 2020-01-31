В Подмосковье женщина употребила спиртное, чтобы избавиться от страха водить машину. Потом, когда россиянке стало веселее, она посадила за руль своего маленького сына. Злоумышленница ..

В Подмосковье женщина употребила спиртное, чтобы избавиться от страха водить машину. Потом, когда россиянке стало веселее, она посадила за руль своего маленького сына.Злоумышленница забыла, что в салоне есть видеорегистратор, направленный на водителя. Теперь Следственный комитет России изучает этот случай, передает телеграм-канал "Hue".