Карельские петроглифы могут попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Документы об этом в ЮНЕСКО направил российский НИИ культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу института.

Карельские петроглифы могут попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Документы об этом в ЮНЕСКО направил российский НИИ культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу института.Директора Института наследия Владимир Аристархов выразил надежду, что "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" пройдут все процедуры согласования и займут свое достойное место в списке всемирного наследия.Ранее, сообщают "Вести Карелия", глава региона Артур Парфенчиков обещал, что внесение уникального объекта археологического наследия — карельских петроглифов в список наследия ЮНЕСКО будут рассматривать в начале 2020 года (в предварительный список они внесены еще в 2018 году). Кроме того, он обозначил идею создания нового музея для обеспечения управления и охраны петроглифов.