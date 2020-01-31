Большая часть блокадников Керчи поедут по бесплатным путевкам в санатории Крыма. Такое предложение - своеобразная компенсация за скандал с чиновницами в шубах, которые подарили пенсионерам по пирогу в виде батона.

Большая часть блокадников Керчи поедут по бесплатным путевкам в санатории Крыма. Такое предложение — своеобразная компенсация за скандал с чиновницами в шубах, которые подарили пенсионерам по пирогу в виде батона.Заместитель председателя Госсовета региона Ефим Фикс рассказал, что встретился с восемью блокадниками из одиннадцати. Во время разговора они определились с лечением пенсионеров. По итогам встреч стало понятно, что нужны три слуховых аппарата. Также три человека попросили о госпитализации. Восемь блокадников согласились ехать по путевкам в санатории. Одна женщина намерена отдохнуть и полечиться в сентябре-октябре, остальные в апреле или в мае. С оставшимися блокадниками Фикс встретится в понедельник и также предложит им воспользоваться путевками.Скандал начался после того, как глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили блокадников, подарив им пироги, с виду похожие на батоны. На опубликованных снимках видно, что чиновницы заходили в дом к пенсионерам в нескромной верхней одежде — шубах. Данная информация вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые политики рассмотрели в инциденте отсутствие у чиновниц культуры.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии. 3 февраля горсовет Керчи рассмотрит вопрос об отставке Маи Хужиной, которая и возглавляла своеобразную акцию.К слову, дочь одной из блокадниц рассказала ТАСС, что ее матери подарили большой букет цветов, медаль и пирог. Пенсионерка не чувствует обиды.