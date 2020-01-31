Выход есть! Меньше суток остается до официального выхода Великобритании из Евросоюза. Чтобы подчеркнуть важность момента, британский премьер пообещал обратиться к согражданам с торжественной речью. А Банк Британии выпустил памятные монеты с датой Brexit. Три миллиона из них уже поступили в обращение.

Выход есть! Меньше суток остается до официального выхода Великобритании из Евросоюза. Чтобы подчеркнуть важность момента, британский премьер пообещал обратиться к согражданам с торжественной речью. А Банк Британии выпустил памятные монеты с датой Brexit. Три миллиона из них уже поступили в обращение.В Великобритании к Brexit готовятся, как к Рождеству. Активисты правящей Консервативной партии в городке Ромсфорд украшают свою штаб-квартиру, которая носит имя Маргарет Тэтчер. На праздничной вечеринке гостей ждут исключительно английские угощения. "Пирог с картошкой, сосиски, английские сыры, печенье, наши традиционные домашние десерты", — перечисляет член городского совета Ромфорда Рэй Бест. Немецкого пива и французских вин не будет.В одиннадцать часов вечера (это полночь по общеевропейскому времени), когда Великобритания покинет Евросоюз, здесь запланирован фейерверк."Мы ждали 47 лет этого момента, когда мы наконец можем покинуть эту организацию, — говорит секретарь депутата парламента Великобритании Сью Коннелли. — Мы вступили в нее ради единого рынка, речь шла только о торговле. А затем все начало превращаться в подобие ужасного супергосударства, которое диктует всем, как надо жить. И мы не хотим быть его частью.Встретить Brexit в центре Лондона на Парламентской площади призывает один из главных евроскептиков страны Найджел Фарадж. Звон знаменитого колокола "Биг-Бена" собравшиеся не услышат — башня по-прежнему на ремонте. Зато на резиденции британского премьер-министра будут спроецированы часы, и сам Борис Джонсон намерен выступить с обращением незадолго до Brexit. Накануне с наступающим его поздравил находящийся с визитом в Лондоне госсекретарь США."Наша администрация уже говорила: "Бог в помощь". Удачи. Послушайте, вы прошли через все это. Мы за вами наблюдали. Мы за вас рады", — сказал Майкл Помпео.Джонсон первым получит специально выпущенную к "Брекзиту" монету стоимостью 50 пенсов с надписью: "Мир, процветание и дружба между всеми народами". На "Брекзите" Джонсон сделал свою политическую карьеру, став премьер-министром страны.- В нашей стране было три великих лидера: Черчиль, Тэтчер и этот человек.Свое предвыборное обещание — вывести страну из Евросоюза — премьер-министр Великобритании в итоге выполнил. Но в истории с "Брекситом" это еще не конец.С 1 февраля Великобритания уже не участвует в работе Еврокомиссии и Европарламента, но до конца этого года она продолжает платить взносы и подчиняться общим правилам ЕС. За оставшиеся 11 месяцев Евросоюз и Великобритания должны разработать и подписать полномасштабное торговое соглашение."Великобритания сталкивается с беспрецедентной ситуацией. Предстоят переговоры не только с Евросоюзом, но и другими странами, с которыми нужно будет заключать соглашения параллельно. И все это в ограниченный период времени", — говорит партнер юридической фирмы Чарльз Брейстед.Представители бизнеса по обе стороны Ла-Манша с тревогой ждут, о чем в итоге договорятся Лондон и Брюссель."Я действительно переживаю за свой и любой другой гостиничный бизнес, которому нужны уборщики. Где мы найдем людей, которые хотят выполнять эту работу, если больше не будет работников не из Великобритании?" – переживает Мерили Карр, основательница сети арендуемого жилья UnderTheDoormat.Поводов для беспокойства предостаточно: Евросоюз теряет одну из ключевых стран. Такое происходит впервые, и это событие влияет на все сферы европейской жизни, включая и политику, и экономику, и безопасность.