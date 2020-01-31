Китайские производители смартфонов отложили поставки в Россию на две недели. В их число попало производство Apple, которое находится в КНР.

Cроки поставок перенесли ведущие китайские компании: Huawei (и его дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE, Lenovo. В качестве причины называются продленные до 10 февраля из-за коронавируса новогодние каникулы. Не исключено, что дату возобновления поставок перенесут на еще более позднюю дату.Эксперты прогнозируют, что если карантин продлится до пяти недель, на рынке мобильных устройств может возникнуть дефицит, а цены увеличатся на 10-15%.Если задержка составит больше месяца, возможны серьезные негативные последствия: спрос из-за увеличения стоимости будет падать, оборот розничных сетей и дистрибуторов снизится. Пока ритейлеры будут распродавать складские запасы. С учетом длительных новогодних праздников в России и китайских каникул декабрьские поставки смартфонов традиционно были увеличенными.Китайские бренды значимы для российского рынка. Каждый второй смартфон, приобретенный в прошлом году в нашей стране, изготовлен в КНР. Huawei и Honor в совокупности заняли треть рынка. А его общий объем в 2019 году составил 495 миллиардов рублей.